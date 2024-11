A Semana Internacional do Café (SIC), realizada em Belo Horizonte, reafirmou a excelência do café brasileiro ao reunir mais de 20 mil participantes, incluindo empresários de 40 países.

O evento, que é um dos maiores do setor no mundo, oferece palestras, workshops, competições e degustações voltadas para toda a cadeia produtiva do café.

O deputado estadual Cássio Gois (PSD), membro da Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) e representante de Cacoal, a Capital do Café, esteve presente para celebrar a conquista de Rondônia na 7ª edição do Concurso Florada Premiada Três Corações.

Na categoria Canéfora, a vitória ficou com Sueli das Graças Rezende, do Sítio Santo Antônio (Rolim de Moura), com 90,44 pontos, destacando a qualidade excepcional do café produzido em Rondônia. O segundo lugar foi conquistado por Josilene Rodrigues da Silva, do Sítio Bella Vista (Cacoal, Linha 17), com 88,86 pontos, seguida por Angélica Alexandrino Nicola, do Sítio São Sebastião (Seringueiras), com 88,25 pontos.

“É uma alegria imensa ver Rondônia representada com tanta qualidade e reconhecimento nacional. Esses resultados mostram o potencial dos nossos produtores e colocam nosso estado no centro das atenções do mercado cafeeiro mundial”, afirmou Cássio Gois.

A SIC deste ano contou com 170 marcas expositoras e mais de 25 eventos simultâneos. Entre os destaques está o Prêmio Coffee of The Year, que avaliou 570 amostras de café, incluindo as 30 mais bem pontuadas da categoria Canéfora.

Dados da Embrapa dão conta que o Brasil exportou 45,4 milhões de sacas de café em 2023, gerando mais de US$ 9,2 bilhões em receita, consolidando-se como líder mundial em exportação do grão. “Rondônia tem desempenhado papel essencial nesse cenário, sendo referência na produção de cafés robusta de alta qualidade”, afirmou Gois.

O deputado Cássio enfatizou ainda a importância do evento para abrir novos mercados e fortalecer os negócios. “A SIC é a prova de que investir em qualidade e inovação é o caminho para expandir nossa atuação internacional e valorizar ainda mais o trabalho dos nossos produtores”, disse.

“A premiação, que ocorreu hoje (22), reforça o protagonismo do café rondoniense e a dedicação dos produtores em elevar os padrões da produção nacional”, finalizou Cássio Gois.