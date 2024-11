O projeto “Plantar o Futuro”, da Sicoob Credisul, está implantando um escritório verde em Pimenteiras do Oeste (RO) para recuperar áreas devastadas pelas queimadas de 2024.

A iniciativa foca na restauração da mata ciliar do Rio Guaporé, em parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (CIMCERO). Serão restaurados 40 quilômetros das margens do rio, uma região de grande relevância ecológica e econômica para o estado, com o plantio de mais de 100 mil mudas de árvores nativas. Aproximadamente 80 pessoas participarão dessa ação. A iniciativa foi lançada hoje, 22 de novembro, no porto da cidade.

A principal meta do projeto é recuperar a vegetação nativa e a biodiversidade, protegendo os recursos hídricos locais. A engenheira florestal Tatiane Rufatto de Ávila é a responsável pelo desenvolvimento do projeto, que é coordenado pela Associação Somos Todos Guaporé Alevinos e Quelônios. O plantio terá início na Pousada do Renato e seguirá até o Parque do Taquaral.

O CIMCERO, que atua na produção de mudas nativas para a restauração de áreas degradadas em Rondônia, doou as 100 mil mudas para o início do projeto. Além disso, o consórcio é responsável pela distribuição de madeiras apreendidas pela PRF, Polícia Ambiental, Sedam e IBAMA, com a qualificação de municípios para a construção e manutenção de viveiros de mudas.

Atualmente, o projeto do CIMCERO batizado de ‘Colhendo sementes, construindo viveiros, plantando florestas’ e idealizado pelo juiz Maximiliano Deitos da comarca de Ji-Paraná, conta com 25 viveiros em operação e outros nove em construção, com capacidade para produzir entre 100/150 mil mudas por viveiro. O objetivo é ampliar essa produção para 4 milhões de mudas por ano e expandir a produção para todos os municípios.

A recuperação das margens do Rio Guaporé é essencial não apenas para a preservação da vegetação, mas também para a manutenção da qualidade da água, que abastece diversas comunidades ribeirinhas. A restauração da mata ciliar ajudará a combater a erosão do solo, proteger a fauna local e melhorar as condições ambientais da região.