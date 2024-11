A Energisa Rondônia anunciou a expansão de sua frota com a incorporação de quase 200 novos veículos, consolidando sua posição como a quarta maior frota do Grupo Energisa no Brasil, com mais de 800 unidades em operação no estado.

Essa ampliação resulta em um aumento de 30% na capacidade de atendimento da empresa, que percorre, em média, 1,2 milhão de quilômetros por mês em Rondônia — o equivalente a 30 voltas ao redor do planeta. O Grupo Energisa se destaca nacionalmente, tendo recebido prêmios de melhor gestão de frotas em 2021, 2022 e 2024, além de reconhecimentos por suas iniciativas em segurança e inovação.

A chegada da nova frota, totalmente emplacada em Rondônia, é um dos passos para apoiar o crescimento da equipe da Energisa Rondônia, que conta com aproximadamente 400 vagas abertas para eletricistas de redes de distribuição. As oportunidades abrangem 35 localidades no estado e fazem parte da expansão planejada da empresa, que se destaca como uma das melhores para se trabalhar no Brasil.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter Ensino Médio completo, curso de Eletricista de Redes de Distribuição (com carga horária mínima de 160 horas), certificações NR 35, NR 10 e NR 10 – Módulo Complementar, além de Carteira de Habilitação categoria “B”. Os interessados podem se inscrever pelo portal da Gupy ou pelo site oficial da Energisa: www.energisa.com.br , na seção “Faça Parte da Nossa Equipe”.