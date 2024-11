Com a finalidade de apresentar os avanços no setor de saúde e as obras em andamento nas unidades hospitalares do estado, diretores, coordenadores e gestores da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) reuniram-se com o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) em um encontro estratégico, nesta sexta-feira (22), na sede da instituição, em Porto Velho.

Durante a reunião, foram destacados os progressos nas obras de ampliação e reformas em diversos hospitais, como o Hospital de Guajará-Mirim, com 92% da obra concluída, e o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), que já apresenta 37% de avanço. As obras representam uma reestruturação total das unidades, com o objetivo de adequá-las às diretrizes e exigências de qualidade, garantindo um atendimento mais eficiente aos pacientes.

TRANSPARÊNCIA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as estratégias de gestão da saúde se destacam pelo avanço na melhoria e qualidade dos atendimentos. “As ações implementadas pelo governo do estado, têm a intenção de garantir que todos os avanços sejam compartilhados com a população e que a gestão pública seja sempre clara e acessível”, ressaltou.

A reunião abordou o aumento no número de cirurgias eletivas realizadas, com impacto significativo na redução das longas filas de espera, além da ampliação de serviços especializados.

Élcio Barony, secretário adjunto da Sesau, destacou que, com a contratação de novos serviços, a Secretaria está atendendo as demandas, o que contribui para reduzir o tempo de espera dos pacientes e melhorar o acesso a tratamentos especializados em diversas áreas da saúde. “Essa estratégia já resultou na realização de mais de 12 mil cirurgias eletivas, beneficiando pacientes que aguardavam há mais de 10 anos.”

Na oportunidade, o governo do estado reafirmou o empenho em continuar as ações de saúde e prestar contas à população, garantindo que os avanços e investimentos sejam acompanhados por todos os envolvidos, como o MPRO, que desempenha um papel fundamental de fiscalização.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

O promotor de Justiça do MPRO, Leandro da Costa Gandolfo, reconheceu os avanços alcançados e se comprometeu a continuar acompanhando o andamento das obras e serviços, reforçando o compromisso com a melhoria contínua da saúde pública em Rondônia.

Jefferson Rocha, secretário da Sesau, salientou o comprometimento de cada unidade de saúde com a melhoria dos serviços oferecidos à população. “O governo de Rondônia continuará trabalhando para garantir a qualidade e eficiência dos serviços de saúde no estado, com a colaboração de todas as entidades envolvidas e o desempenho de cada gestor de unidade de saúde.”