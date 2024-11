Na tarde de quinta-feira, 21 de novembro, suspeitos foram presos por tráfico de drogas e furto ocorrido durante a madrugada em uma loja de móveis localizada no centro de Rolim de Moura.

Equipes da Polícia Militar iniciaram a identificação dos suspeitos por meio de imagens obtidas no estabelecimento comercial.

Durante as investigações, foi possível identificar o veículo utilizado no furto, registrado em nome de um dos suspeitos, que já é conhecido no meio policial.

Os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, localizada na Avenida Teresina, Bairro Centenário. No local, o homem autorizou a entrada das equipes. Logo na entrada, os policiais avistaram uma quantidade de maconha sobre a mesa. Questionado, o suspeito afirmou que a droga era destinada à venda para outra pessoa.

Em relação ao furto na loja de eletrodomésticos, o suspeito negou estar com os objetos roubados, mas confessou ter participado do crime, ajudando a transportar os autores até o local e, posteriormente, após o furto.

Em outra residência ligada aos envolvidos, os policiais encontraram os objetos furtados da loja de eletrodomésticos e de uma loja de acessórios. Também foi localizado o veículo Volkswagen Gol utilizado no transporte dos criminosos e dos bens roubados.

Em mais uma residência investigada, foram detidos outros suspeitos, que estavam em posse de uma motocicleta Honda CG Fan com registro de furto/roubo, uma quantidade de crack e duas balanças de precisão.

Diante da situação, foi dada voz de prisão aos suspeitos. Eles foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) local, juntamente com os objetos recuperados, as drogas e outros materiais apreendidos, para as providências cabíveis.