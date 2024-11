Na noite desta quinta-feira, 21, um incidente lamentável marcou o torneio de futebol realizado no estádio “Portal da Amazônia”, em Vilhena.

Durante a partida entre as equipes GBIM Pneus e Amigos do Romário, válida pelo Campeonato Municipal de Futebol 2024 na categoria veterano 4.0, o atleta Genivaldo Neves de Oliveira, conhecido como “Serra”, sofreu uma fratura exposta no tornozelo após uma jogada.

Imediatamente, os efetivos do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros ao atleta.

Em seguida, “Serra” foi encaminhado ao hospital, onde passou por uma cirurgia necessária. Ele passa bem e está em processo de recuperação.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, “Serra” comentou o episódio. “Foi um lance infeliz e rápido. Fui dominar a bola com pé direito ( bola esta média altura). O salgueiro estava dividindo a jogada comig0, corpo a corpo. Meu pé travou na grama e torceu em cima do eixo. Eu e o salgueiro caímos em cima, ocorrendo a fratura luxação exposta. Ontem mesmo, a equipe do Dr Claudimiro, do Hospital Regional, fez uma cirurgia onde colocaram fixador externo. Ficarei internado mais alguns dias para fazer outra cirurgia, tomando anti-inflamatório e antibiótico”, afirmou.

>>> ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO: