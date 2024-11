Prepare-se para um domingo de pura adrenalina e muita música em Vilhena! No próximo dia 24 de novembro, o Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito será o palco de um evento que promete agitar a cidade.

A partir das 15h, os apaixonados por carros poderão conferir uma exposição especial com modelos rebaixados, antigos e modificados. Além disso, amantes do som automotivo e do motocross terão uma tarde repleta de emoções com apresentações de som e manobras radicais do renomado Joaninha Free Style. Para assistir ao show de motocross, basta levar 1kg de alimento não perecível.

Após a dose de adrenalina, é hora de se divertir com o pagode! A partir das 17h, grandes nomes da música, como Daniel do Pagode e Paulão do Cavaco, prometem contagiar o público com seus sucessos. O DJ Enevax também estará presente, completando a trilha sonora da festa. Você pode garantir sua mesa antecipadamente pelo telefone (69) 98437-6044.