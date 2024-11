Com o encerramento do I Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural, realizado hoje, 22, no auditório do Ministério Público de Rondônia, 18 policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) estão oficialmente capacitados para atuar em áreas rurais.

Durante os 20 dias de treinamento intensivo, os participantes aprimoraram técnicas fundamentais para resolver situações de alta complexidade, sempre pautados pela legalidade, eficiência e técnica.

O chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Luis Garibaldi, destacou a relevância e a seriedade da formação, que tem como objetivo preparar os policiais para desempenhar suas funções de maneira eficiente e legal em regiões rurais do estado. Segundo o coronel, o curso não se limita ao desenvolvimento técnico, mas também proporciona o preparo psicológico necessário para enfrentar os desafios no campo. Ele frisou ainda a importância de ações alinhadas às normas legais e ao respeito pelos direitos humanos, assegurando um serviço público de excelência.

O tenente-coronel PM Rodolfo, comandante do BOPE, ressaltou que essa formação atende a demandas específicas da corporação, formando especialistas para atuar como tropa de primeira resposta em crises, especialmente em áreas rurais do interior. Além disso, o curso forma multiplicadores que poderão transmitir o conhecimento adquirido para outros policiais, ampliando o alcance da capacitação.

A promotora de Justiça Yara Travalon, do Ministério Público do Estado, elogiou a dedicação e o preparo dos policiais do BOPE. “Vocês personificam a esperança em nossa realidade. Assim como os mitos são retratados em livros, vocês, com todas as suas habilidades, se tornam heróis diariamente”, afirmou. Ela destacou ainda a magnitude do trabalho realizado pelo batalhão, enfatizando a mística e a grandeza dos profissionais que compõem a unidade, mesmo diante das adversidades.