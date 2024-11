Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para comparecer à Rua 8501, no Residencial Ipê, em Vilhena, onde uma denúncia apontava que um homem estaria mantendo relação sexual com uma égua.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a polícia chegou rapidamente ao local e entrou em contato com a testemunha, que afirmou ter visto o homem dentro de uma construção em obras cometendo o ato. Ao perceber que estava sendo observado, o suspeito fugiu do local em direção desconhecida.

Os policiais identificaram o suspeito, um homem conhecido no meio policial por envolvimento em diversos crimes. Após diligências, os militares localizaram a residência de C.A.S., de 35 anos. No local, a mãe do suspeito forneceu seus dados pessoais para a qualificação da ocorrência, mas informou não saber o paradeiro do filho.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que investigará o caso e tomará as providências cabíveis.