Um homem acusado de assassinar uma mulher e duas crianças, incluindo um bebê de seis meses, além de tentar contra a vida de outra criança, foi preso pela Polícia Militar de Rondônia por volta das 23h desta quarta-feira (22). A prisão ocorreu na BR-429, em São Miguel do Guaporé, após uma semana de buscas.

De acordo com o tenente-coronel PM Pazinatto, comandante do 11º Batalhão em São Miguel do Guaporé, o suspeito foi localizado em uma casa abandonada na região, após denúncias da comunidade. A equipe da Rádio Patrulha, com o apoio do Canil do 11º Batalhão, efetuou a prisão e o conduziu à delegacia local.

“A população da região da BR-429 estava muito preocupada com a presença de um criminoso tão perigoso circulando por ali. A Polícia Militar trouxe calma e paz para a comunidade com essa prisão”, destacou Pazinatto.

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Regis Braguin, afirmou que o crime não ficará impune e reforçou o compromisso da corporação em combater a criminalidade de forma enérgica. Ele destacou a importância de uma atuação estratégica e integrada com outras forças de segurança para garantir a proteção da população. “A punição aos criminosos é essencial para a manutenção da ordem e da paz social”, concluiu Braguin.