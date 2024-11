Um estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, foi selecionado para o programa SUSI 2025 (Study of the U.S. Institute for Student Leaders) com foco em Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico.

Matheus Lucas Batista, que cursa o 2º período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), representará a instituição nessa iniciativa internacional.

O programa SUSI consiste em uma experiência acadêmica intensiva e de curta duração, com cinco semanas de atividades realizadas no Institute for Training and Development (ITD), em Amherst, Massachusetts (EUA), de 11 de janeiro a 15 de fevereiro de 2025. Seu objetivo é oferecer a estudantes universitários líderes uma compreensão mais profunda dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que promove o aprimoramento de habilidades de liderança e o intercâmbio cultural.

Matheus descreve sua conquista como “a realização de um sonho”:

“Sempre almejei ter uma experiência internacional para expandir meus conhecimentos e me imergir em outra cultura. Espero aproveitar ao máximo essa oportunidade, aprender com diferentes ideias, perspectivas e culturas, e retornar com conhecimentos que poderei aplicar na minha carreira e compartilhar com minha comunidade.”

O programa abordará temas como empreendedorismo social, desenvolvimento de negócios, liderança empresarial e empoderamento econômico feminino, com atividades práticas, visitas a organizações e discussões sobre o business model canvas, técnicas de debate e ativismo artístico. Todos os custos são cobertos pelo governo dos Estados Unidos.

Matheus também destacou os desafios e recompensas do processo seletivo:

“Foi desafiador e exigiu foco e dedicação, mas o resultado foi extremamente gratificante. Sou imensamente grato aos meus pais, que sempre acreditaram em mim e me apoiaram. Representar o IFRO nesse programa é uma honra e um grande passo rumo ao futuro que sempre sonhei.”

A seleção foi iniciada por uma pré-seleção interna, coordenada pela Assessoria de Relações Internacionais (Arint/IFRO), e finalizada pelo governo norte-americano. A assessora Diana Ketlem compartilhou sua alegria com o resultado:

“Ficamos extremamente felizes ao ver nossos alunos em cenários internacionais. É a primeira vez que o IFRO participa desse programa, e estamos com muitas expectativas. Essa conquista reforça nosso compromisso com a formação de cidadãos globais e a promoção de experiências transformadoras.”

Além do programa de Matheus, há expectativa de seleção de outro estudante do IFRO para o SUSI 2025, em uma edição focada em mudanças climáticas, prevista para julho de 2025. Segundo Diana, o edital para docentes também será lançado em breve.

Por fim, a equipe do IFRO celebrou o feito:

“Desejamos ao Matheus uma jornada enriquecedora e inspiradora. Que ele volte ao campus com muitos aprendizados e histórias para compartilhar, beneficiando sua comunidade acadêmica com os frutos dessa oportunidade única.”