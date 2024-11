Na noite de sábado, 23, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de violência doméstica em Vilhena.

Rapidamente, os policiais chegaram ao local e, em contato com a vítima, ela relatou que estava na casa do cunhado com o marido, consumindo bebidas alcoólicas, quando ele, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão. Em seguida, passou a agredi-la com tapas, socos e chegou a mordê-la no rosto, causando um hematoma.

Segundo a vítima, o homem ainda a ameaçou de morte e tentou atacá-la com um facão e uma chave de fenda. No entanto, o cunhado interveio, impedindo que a violência continuasse.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com os objetos utilizados na tentativa de agressão, para as providências cabíveis.