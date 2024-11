Na noite de sábado, 23, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de furto de motocicleta no pátio do Hospital Regional de Vilhena.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pelo comunicante, que trabalha no controle de acesso do hospital. Ele informou que havia localizado a motocicleta furtada no estacionamento do Posto Simarelli, nas proximidades. Além do veículo, foram encontrados uma mochila com objetos pessoais e uma bicicleta pertencentes ao suspeito.

De acordo com o relato, o suspeito teria abandonado os pertences e a motocicleta no estacionamento, trocado de roupa e deixado o local.

Enquanto os militares coletavam informações, o comunicante avistou o suspeito sentado na calçada próxima do hospital. Ele foi abordado e confessou o furto da motocicleta. Durante a abordagem, o homem afirmou que planejava fugir da cidade com o veículo, alegando que sua mulher teria sido assassinada na noite anterior.

A motocicleta pertence a um servidor do hospital, colega de trabalho do comunicante. O suspeito, que não portava documentos pessoais, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.