A Associação Nakayama de Karatê Shotokan, de Cabixi, realizou nos dias 21 e 22 de novembro o exame anual de graduação de faixas.

O evento aconteceu no Ginásio Municipal Inácio Mercado e contou com a avaliação do Sensei Aparecido, faixa preta 5º Dan, que examinou um total de 89 karatecas.

Os participantes incluíram atletas de faixas brancas a roxas. Atualmente, a academia Nakayama de Cabixi conta com mais de 100 alunos, com idades entre 4 e 45 anos.

O evento teve a presença de autoridades municipais, empresários e representantes das cooperativas Sicredi e Sicoob, que são parceiras na promoção do esporte. Com o apoio dessas instituições, foi possível levar os atletas a participarem das três etapas estaduais realizadas ao longo do ano, onde obtiveram excelentes resultados: um total de 43 medalhas, sendo ouro, prata e bronze.

Além disso, a associação celebrou a participação de um atleta no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em São Paulo, e o reconhecimento de outro atleta como destaque do ano em kumite pela FEKIR (Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia), encerrando o ano de 2024 com grandes conquistas.