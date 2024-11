Cacoal comemora 47 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial repleta de cultura, diversão e inclusão.

O prefeito Adailton Fúria, “filho da terra”, destaca a importância da data como um momento de celebração e reflexão sobre o avanço e as conquistas do município. Para que todos possam participar da festa, a Prefeitura de Cacoal disponibilizará transporte público gratuito nos dias 25 e 26 de novembro, com rotas e horários específicos para cada dia.

As festividades começam nesta segunda-feira (25), às 20h, com a inauguração das luzes de Natal e a chegada do Papai Noel no Complexo Beira Rio. Logo em seguida, às 21h, o palco do Beira Rio receberá o aguardado show nacional do Padre Alessandro Campos, o “Padre Sertanejo”.

Com um repertório que combina fé e tradições musicais brasileiras, o evento promete atrair moradores e visitantes de toda a região.

Na terça-feira (26), dia do aniversário de Cacoal, a celebração continua com um emocionante show de manobras com o Joaninha Freestyle, às 18h, no mesmo local.

Transporte gratuito para a festa: Segunda-feira (25): Rotas abrangendo diversas regiões da cidade, com horários às 18h20, 20h, 22h30 e à meia-noite.

Terça-feira (26): Rotas abrangendo bairros como Novo Cacoal, Brizon, Josino, Habitar Brasil, Nova Esperança, entre outros, com horários às 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.

Casa do Papai Noel: A Casa do Papai Noel, localizada no centro da cidade, estará aberta ao público das 18h às 22h, até o início de janeiro. No local, as crianças poderão tirar fotos com o Papai Noel, entregar suas cartinhas e se encantar com a magia do Natal.

UMA CIDADE QUE CELEBRA SUAS CONQUISTAS

Reconhecida como a “Capital do Café”, Cacoal celebra não apenas seu aniversário, mas também as realizações que a consolidaram como um dos municípios mais promissores de Rondônia. As comemorações reforçam o compromisso da gestão em valorizar a cultura, o turismo e o bem-estar da população.