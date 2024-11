O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) participou no sábado (23) do encontro estadual do Partido Liberal – PL/RO, realizado na segunda maior cidade de Rondônia, Ji-Paraná.

O evento celebrou os 12 prefeitos, sete vice-prefeitos e 91 vereadores eleitos pelo PL do estado de Rondônia.

A reunião o foco foi reforçar o apoio aos gestores e alinhar estratégias para o fortalecimento do PL no estado. Durante sua fala, Coronel Chrisóstomo destacou a união e a força do partido, apontando a relevância do trabalho conjunto entre vereadores, prefeitos e os parlamentares do partido. “Nós nos diferenciamos nas ideias e nos discursos, mas, quando vamos para a batalha pelo partido, é aí que mostramos quem realmente somos. Esse time é forte, potente e está preparado para continuar fazendo a diferença em Rondônia e no Brasil”, afirmou o deputado.

Chrisóstomo também exaltou o papel dos prefeitos eleitos no fortalecimento do partido e no atendimento às demandas da população. Ele garantiu seu apoio e empenho, destacando a importância de cada gestor local para consolidar a presença do PL no estado. “Os senhores são fundamentais para as mudanças que queremos ver. Contem comigo para estar ao lado de vocês em cada passo dessa jornada”, completou.

Na cerimônia, também tiveram as presenças do presidente estadual do partido, senador Marcos Rogério, o senador Jaime Bagattoli, os deputados estaduais Jean Mendonça além do anfitrião do evento, o prefeito eleito de Ji-Paraná, Affonso Cândido. O evento teve encerramento com um discurso de agradecimento que reforçou a necessidade de união para consolidar o PL/RO como a principal força política do estado.