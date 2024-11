Os tênis deixaram de ser apenas calçados esportivos e se tornaram peças-chave nos guarda-roupas de quem busca estilo e conforto. Cada vez mais presentes em produções do dia a dia, esses calçados são ideais para composições que transitam entre o casual e o elegante, sendo uma escolha certeira para quem deseja unir moda e praticidade.

Desde combinações despojadas para o fim de semana até opções mais elaboradas para o trabalho, os tênis são os queridinhos de quem busca um visual moderno. Confira sete ideias para você se inspirar e arrasar com looks que incluem o conforto dos tênis.

Tênis branco com jeans: o clássico que não sai de moda

Um par de tênis branco é uma escolha certeira para quem deseja um visual simples, mas cheio de estilo. Combine-o com uma calça jeans e uma camiseta básica para criar um look casual e despojado, perfeito para o dia a dia.

Para um toque extra de sofisticação, opte por um blazer sobre a camiseta. Essa combinação é versátil e pode ser adaptada facilmente para diferentes ocasiões, desde um passeio pelo shopping até um encontro com amigos.

Look esportivo-chique: conforto e estilo para o trabalho

Os tênis esportivos, especialmente os modelos “chunky” (mais robustos), podem ser uma ótima adição ao guarda-roupa de quem busca conforto sem abrir mão do estilo. Combine-os com peças de alfaiataria, como uma calça de cintura alta e uma camisa de botões.

Essa mistura entre o casual e o formal traz um toque moderno ao look, ideal para ambientes de trabalho que permitem um visual mais descontraído. Adicione acessórios como bolsas estruturadas e colares delicados para finalizar o look.

Vestido midi com tênis: romântico e casual

Combinar vestidos midi com tênis é uma ótima forma de criar um look feminino e confortável. O contraste entre a delicadeza do vestido e o despojamento do tênis traz equilíbrio e modernidade ao visual. Para os dias mais frios, adicione uma jaqueta jeans ou um casaco leve. Esse look é perfeito para eventos informais, como um almoço ou um passeio no parque.

Tênis colorido para looks monocromáticos

Para quem gosta de ousar, os tênis coloridos são uma ótima escolha. Eles adicionam um toque de personalidade a qualquer look. Uma dica de styling é combiná-los com roupas de cores neutras ou monocromáticas, deixando o tênis como o ponto focal da produção. Por exemplo, um look todo preto com um par de tênis vermelho ou amarelo é uma escolha moderna e cheia de atitude.

Calça de moletom e tênis: conforto máximo com estilo

A moda confortável, ou “comfy”, está em alta, e os tênis são o complemento perfeito para esse estilo. Combine uma calça de moletom com um par de tênis para um look descontraído e estiloso. Para dar um toque mais arrumado à produção, aposte em uma camiseta de boa qualidade e um casaco estruturado. Essa combinação é ideal para quem precisa sair de casa rapidamente e quer estar confortável sem perder o estilo.

Saia midi e tênis: casual e elegante

As saias midi são peças femininas e versáteis, e podem ser combinadas facilmente com tênis para criar um visual confortável e elegante. Experimente usar uma saia midi plissada com um par de tênis branco e uma blusa de tricô. Esse look é perfeito para ocasiões que pedem um visual mais arrumado, mas que ainda seja confortável, como um jantar ou um encontro casual.

Shorts e tênis para o verão: prático e despojado

Para os dias quentes de verão, os shorts são uma escolha prática e confortável. Combine-os com um par de tênis leve, como os modelos de lona ou de corrida. Adicione uma t-shirt divertida ou uma blusa de alças para um visual fresco e moderno. Esse look é ideal para passeios ao ar livre, viagens ou qualquer atividade que demande conforto.

Look completo

Os tênis se tornaram uma peça indispensável no mundo da moda, se adaptando a diferentes estilos e ocasiões. Seja para um look casual, esportivo, ou até mesmo mais elegante, eles oferecem uma combinação única de conforto e versatilidade. Ao experimentar novas combinações e incluir os tênis nos seus looks, você pode transformar produções simples em visuais modernos e cheios de estilo.

Para renovar seu guarda-roupa, a compra de novos pares de tênis online pode ser uma excelente opção. Além da comodidade de receber o produto em casa, você tem acesso a uma ampla variedade de modelos, cores e marcas, muitas vezes com promoções exclusivas, incluindo cupons Menina Shoes, por exemplo. Isso facilita a busca pelo par ideal para cada ocasião, ajudando a criar combinações únicas sem precisar sair de casa.

Com essas dicas, você terá inspiração para montar looks incríveis, aproveitando ao máximo a praticidade dos tênis. Seja qual for a sua escolha, o mais importante é sentir-se confortável e confiante para arrasar em qualquer situação.