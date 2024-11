Oito pontes velhas de madeira na região conhecida como Baixadão, no distrito de Nova Conquista, em Vilhena, eram símbolo de problema que se estendia por mais de 20 anos.

Produtores tinham dificuldades para escoar a produção. O transporte escolar era outro problema. Graças ao investimento de aproximadamente R$ 500 mil, destinado pelo deputado Ezequiel Neiva, e a parceria com o prefeito Flori Cordeiro, as pontes velhas de madeira foram substituídas por bueiros armcos (tubos em aço galvanizado).

Grande festa na comunidade Cruzeirinho, no Baixadão, no último sábado, marcou a entrega dos trabalhos de instalação de oito tubos metálicos. Os bueiros destinados pelo deputado Ezequiel Neiva foram instalados pela prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria de Obras, num trabalho liderado pelo secretário Laércio Torres.

A entrega dos serviços contou também com as presenças de Wiveslando Neiva, representando a Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri), dos vereadores eleitos Rose da Saúde, Nego e Jander, e do secretário de Obras de Vilhena, Laércio Torres.

Ezequiel Neiva ressaltou que as pontes velhas de madeira já não suportavam o peso das carretas transportando gado, atividade mais forte na região. Outra dificuldade, conforme o parlamentar, era para o transporte escolar. “Agora, o produtor e o ônibus escolar têm a garantia de ir e vir”, afirmou o deputado ao agradecer o prefeito Flori pelo assentamento dos tubos, e ao governador Marcos Rocha pela liberação das emendas parlamentares.

Flori destacou a importância dos recursos destinados pelo deputado Ezequiel Neiva. Citou que Vilhena é uma cidade grande, com mais de 100 mil habitantes, dezenas de bairros e precisa de investimentos extra para resolver problemas como o do Baixadão. “Temos sorte de contar com a parceria do deputado Ezequiel Neiva”, acrescentou o prefeito.

Wiveslando afirmou que investimentos em tubos armcos garantem o impulsionamento da agricultura, vez que as pontes de madeira não suportam o peso das carretas e não tem durabilidade. “Também é importante frisar a cooperação com o prefeito Flori, que tem permitido a chegada de recursos e garantido a execução das obras”, acrescentou.

O produtor Francismar Teixeira de Araújo, popular Mazinho, solicitou os tubos a Ezequiel Neiva. Mazinho afirmou que eliminação das pontes de madeira representa a realização de um sonho para toda da comunidade de Nova Conquista.