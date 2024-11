Em uma noite marcada pela valorização do empreendedorismo e do desenvolvimento local, a Câmara Municipal de Vilhena realizou no dia 22 de novembro de 2024, uma sessão solene para homenagear o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

A solenidade, que contou com a presença de autoridades, empresários e representantes da sociedade civil, teve como objetivo reconhecer o trabalho fundamental do Sebrae em fortalecer a economia de Vilhena.

O destaque da noite foi a entrega da Moção de Aplausos ao Sebrae, representado pelo senhor, Darci Cerutti, Presidente do Conselho Deliberativo Estadual – CDE. Em seu discurso, Cerutti agradeceu a homenagem e reafirmou o compromisso da instituição em continuar apoiando os pequenos negócios: “É com grande satisfação que recebemos esta honraria. Ela representa o reconhecimento de todo o nosso trabalho em prol do desenvolvimento de Vilhena. O Sebrae continuará investindo em capacitação, consultoria e inovação para fortalecer a economia local e gerar oportunidades para os empreendedores”.

O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Samir Mahmoud Ali, ressaltou a importância do Sebrae para o município: “O Sebrae é um parceiro fundamental para o desenvolvimento de Vilhena. A instituição tem sido incansável em oferecer suporte aos nossos empreendedores, contribuindo para a geração de emprego e renda e para o fortalecimento da nossa economia”.

Charif Mohamed, gerente da Unidade Regional de Vilhena do Sebrae, destacou os principais projetos e ações desenvolvidos pela instituição no município: “Temos trabalhado em diversas frentes, como a promoção do empreendedorismo, o apoio à agricultura familiar, o desenvolvimento de novos produtos e a internacionalização das empresas. Essa homenagem nos motiva a continuar trabalhando com ainda mais afinco”.

Para mais informações sobre as ações do Sebrae, basta acessar o site www.sebrae.ro ou ligar gratuitamente para 0800 570 0800. Ou ainda acessar o Sebrae pelas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).