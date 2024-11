Eudimar Oliveira Novaes, conhecido como “Maninho”, brilhou na noite do último domingo (24), ao conquistar o título da etapa final da ExpoBauru, no Estado de São Paulo.

O competidor de Cerejeiras (RO), filho do pioneiro professor e violeiro “Joselito de Cerejeiras”, fez história ao levar para casa dois prêmios de peso: um carro 0KM pela vitória na etapa e uma picape RamPage 0KM como melhor competidor da temporada da Associação de Campeonatos de Rodeio (ACR-BGB). No Brasil ele é único cowboy que conseguiu esse feito na mesma noite ganhar 1 carro e uma caminhonete disputando 2 finais.

A vitória consagra o talento e a dedicação de Maninho, que vem se destacando no cenário nacional do rodeio. Ao longo da competição, realizada durante a ExpoBauru, ele demonstrou garra e técnica impecáveis, superando desafios em uma das arenas mais competitivas do país. O evento reuniu os melhores peões do Brasil, tornando o feito ainda mais significativo.

O título também representa um momento de orgulho para Cerejeiras, cidade natal de Maninho, e reforça a importância de sua trajetória como representante da cultura sertaneja e do rodeio na região. Filho do professor Joselito, figura conhecida pela paixão pela música e pela viola, Maninho carrega em suas raízes a força e a tradição que o impulsionaram a alcançar o sucesso.

A vitória na ExpoBauru e na temporada da ACR-BGB consolida a posição de Eudimar Oliveira Novaes entre os grandes nomes do rodeio brasileiro. O competidor agradeceu pelo apoio recebido e dedicou sua conquista a todos que acreditaram em seu potencial

