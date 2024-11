Nosso país tem 524 anos de história. Nesse tempo passamos de Colônia a um país independente; vivenciamos diversos sistemas de governo; experimentamos altos e baixos; econômicos e sociais; crises e guerras; ditadura civil e militar etc. O propósito deste material é tentar fazer uma breve avaliação dele no concerto das nações.

1.- O Brasil está hoje, no ranking mundial de PIB, em 10. Lugar com US$ 2,19 trilhões

(tendo a Rússia em 11º lugar com US$ 2,18 trilhões, e a Itália em 9º lugar, com US$ 2,33 trilhões). No período de 2010 a 2014 o Brasil foi a 7ª. Maior economia do mundo. Em 2022 ocupávamos o posto de 11º lugar no ranking. É uma disputa intensa.

2.- O Brasil é hoje o 7º. Maior país do mundo em população, com 217 milhões de habitantes (tendo a Nigéria em 6º. Com 229 milhões e Bangladesh em 8º. Com 174 milhões). Não esquecer que na atualidade, nações líderes diminuem sua população.

3.- O Brasil é hoje o 5º. Lugar em extensão territorial, com 8,515 milhões de km 2 (tendo os EUA em 4º. Lugar com 9, 371 milhões e a Austrália em 6º. Lugar com 7,692 milhões).

4.- A relação entre Dívida x PIB, no Brasil, na atualidade, é de 80%. Apenas para sua informação, a seguir estão os 6 países mais endividados do globo: EUA – 126; Itália – 143; Grécia – 160; Singapura – 168; Sudão – 238 e Japão – 251. Pesquisei mas não encontrei um ranking indicando a posição do Brasil entre os países que mais devem!

Submeto ao amigo leitor/a alguns breves comentários sobre os números acima:

I.-Gostaria muito de conhecer como foi a evolução de outros países, nos seus primeiros 500 anos de existência, para então poder fazer uma boa avaliação;

II.-Nosso desempenho, como nação democrática, nesses 500 anos de vida foi Regular, Bom ou Muito Bom? Cabe a cada cidadão fazer essa avaliação;

III.- Nossa melhor colocação, entre estes 4 indicadores, é a extensão territorial, na qual ficamos em 5º. Lugar. Somos um país abençoado por Deus e com inúmeros recursos materiais e humanos. Imagino que a pior colocação do país foi no quesito Dívida x PIB.

IV-A evolução do PIB é um ótimo indicador porque tem implicações diretas na qualidade de vida; na educação das pessoas; na capacidade de gerar emprego e renda. Os países mais desenvolvidos em geral estão no topo do crescimento econômico. A evolução do PIB também é consequência de administração eficaz; de boa gestão dos recursos públicos; na diminuição da carga tributária de pessoas jurídicas e físicas…

Espero que este material possa, de alguma forma, contribuir para tornarmos o Brasil um país melhor; mais rico e justo; mais desenvolvido; sem déficits constantes; com uma taxa de juros adequada. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.