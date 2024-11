O senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, disse em palestra, nessa segunda-feira (25), na sede da Confederação Nacional da Industria (CNI), promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que o futuro da Amazônia e do Brasil depende de uma infraestrutura robusta e eficiente.

No entanto, é imprescindível que os investimentos sejam realizados com um compromisso firme com a sustentabilidade. O evento denominado de “Região Norte: Infraestrutura e Sustentabilidade”, debateu a relevância da infraestrutura para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e reuniu especialistas e autoridades em um amplo debate sobre o desenvolvimento social e logístico da Amazônia, buscando alinhar progresso econômico com a preservação do meio ambiente.

Confúcio Moura lembrou que a infraestrutura de transportes da Região Norte desempenha um papel estratégico não apenas para o crescimento econômico regional, mas para a competitividade nacional. Para ele, a logística eficiente impacta diretamente o custo das commodities brasileiras, como soja e milho, que representam mais de 70% da produção nacional de grãos. Mas, apenas 37,1% dessas exportações utilizam os portos do Arco Norte, o que evidencia a necessidade de investimentos em transporte multimodal.

Segundo o senador, o sucesso dos bons projetos depende de articulação institucional, parcerias público-privadas e da segurança jurídica para investidores. “Precisamos priorizar a integração logística e a modernização da infraestrutura da Região Norte, garantindo que ela cumpra seu papel estratégico no crescimento nacional”, defendeu.

Ao finalizar, o parlamentar destacou que o Brasil precisa reconhecer que investir na infraestrutura da Região Norte é investir em um futuro mais sustentável e próspero para todos. “Neste contexto, faço um apelo ao setor privado e ao governo para que unam os esforços. É urgente destravar licenças ambientais, modernizar a legislação e garantir recursos para que projetos estratégicos avancem”, conclamou.