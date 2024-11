O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) participou, nesta segunda-feira (25), de uma reunião na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (FAPERON).

O encontro reuniu produtores rurais de pequeno porte para discutir propostas e apresentar contribuições para um futuro trabalho com a gestão da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRIC).

Durante o evento, o deputado recebeu um documento elaborado pelo setor rural municipal com sugestões para fortalecer a agricultura familiar e fomentar o desenvolvimento do agronegócio em Porto Velho. No evento, o parlamentar reforçou o compromisso de atuar em parceria com o setor do agronegócio e destacou a importância do trabalho dos produtores em se aproximar do setor público municipal.

“Essas famílias merecem muito nosso apoio e respeito. Eles têm calos nas mãos, colocam a mão na terra e produzem comida de qualidade para muitas pessoas. Eu quero estar com vocês sempre apoiando esse time. Em Porto Velho, a prefeitura faz sua parte regionalmente, e eu, na Câmara dos Deputados em Brasília, continuarei a buscar melhorias para o setor rural, em especial para a agricultura familiar.”, afirmou o parlamentar.

A agricultura familiar em Rondônia é um setor com grande potencial e vem crescendo em tamanho e investimento. É fundamental para a economia do estado e para o fortalecimento das comunidades rurais da região. A produção de cacau ou cacauicultura, por exemplo, é o quarto maior do Brasil e o segundo na região Norte. Mais uma vez, Rondônia é destaque na produção de cacau e no agro brasileiro.

Na reunião, os produtores de pequeno porte também aproveitaram a oportunidade para agradecer as demandas e soluções que foram plenamente atendidas em meio aos desafios enfrentados diariamente no campo.