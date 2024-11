O Governo de Rondônia, sob a liderança do governador Marcos Rocha, entregou nesta terça-feira, 26, importantes obras de modernização e ampliação em duas instituições de ensino de Vilhena: a Escola Estadual de Tempo Integral Marechal Rondon e o Instituto Estadual de Educação Wilson Camargo.

Os investimentos refletem o compromisso da gestão estadual em oferecer educação de qualidade, com estruturas modernas e práticas sustentáveis.

A Secretária Estadual de Educação, Ana Pacini, marcou presença ao evento, assim como diversas lideranças municipais.

Com 483 estudantes e 63 servidores, a Escola Marechal Rondon foi contemplada com melhorias que incluem: Reforma e ampliação dos banheiros, assegurando acessibilidade e conforto; Modernização do auditório, agora equipado com 70 cadeiras fixas; Construção de uma caixa d’água e tanque séptico com sistema eficiente de tratamento de esgoto; Reforma do refeitório e cozinha para maior funcionalidade; Pintura geral do prédio e instalação de placas solares, promovendo energia limpa e sustentável.

Já no Instituto Estadual de Educação Wilson Camargo, que atende 664 estudantes, recebeu investimentos de R$ 329.833,07 para a construção de três novas salas de aula, aumentando a oferta de vagas em 180. As salas foram climatizadas e equipadas com mobiliário novo, oferecendo mais conforto para alunos e professores.