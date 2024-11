Na manhã de segunda-feira, 25 de novembro, uma ação integrada entre a Polícia Federal e a Receita Federal resultou na prisão em flagrante de um homem no Aeroporto Internacional de Porto Velho, pelo crime de descaminho.

O suspeito foi abordado enquanto desembarcava, transportando irregularmente aparelhos celulares da marca Apple avaliados em mais de R$ 137 mil.

A ação foi resultado do trabalho conjunto das instituições, que atuam no combate a crimes tributários e ao contrabando de mercadorias. Durante uma fiscalização de rotina, constatou-se a ausência da documentação fiscal obrigatória para a entrada legal dos bens no território nacional.

A Polícia Federal e a Receita Federal reforçam seu compromisso com a proteção das fronteiras econômicas do Brasil e com o enfrentamento de práticas ilícitas que impactam negativamente a economia e a segurança da sociedade.