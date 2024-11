A Polícia Federal (PF), com o apoio da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), do Batalhão de Polícia Ambiental, e do grupo tático da Polícia Militar (PATAMO), deflagrou, nessa última segunda-feira (25/11), a operação Kurumi’i em combate a crimes ambientais na região oeste de Rondônia.

A operação foi realizada na Linha 24 C da reserva indígena Igarapé Lage. No interior da reserva, foram localizados diversos pontos de extração ilegal, além de aproximadamente 100 m³ de madeiras em toras. Além disso, foram apreendidos três cartuchos de espingarda calibre 36.

Diante dos fatos, as investigações seguem em andamento para a identificação do envolvidos na prática criminosa, se identificados, eles poderão responder pelo crime de desmatamento ilegal em área pública e porte ilegal de armas e munições.