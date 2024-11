O projeto ‘Somos Todos Guaporé’ retirou esse ano 2,5 toneladas de resíduos abandonados pelos frequentadores de acampamentos às margens do Rio Guaporé, uma tonelada a menos em relação ao ano passado.

A ação desenvolvida pela Sicoob Credisul em parceria com a Prefeitura Municipal teve início no dia, 18 de novembro, e se encerrou na sexta-feira, 22, após o grupo de voluntários percorrer 260 quilômetros das áreas que fazem divisa com a Bolívia.

Desde o início do projeto, em 2017, já foram retiradas do ambiente mais de 24 toneladas de resíduos, o que demonstra a crescente adesão à causa e o impacto positivo da ação no ecossistema local. Participaram do mutirão cerca de 100 voluntários, quantia recorde em relação às outras edições. Também se juntaram à ação acadêmicos da Faculdade Favoo e os cooperado mirins da CoopBee. A ação ainda teve o apoio da Pousada Pirarara, Pousada Guaporé, Barco Hotel Kaimam, secretarias de Turismo e Meio Ambiente e Obras.

O barco atracou no porto da cidade, na sexta-feira, 22, quando foi realizada a coletiva para imprensa, que acompanharam a chegada da embarcação carregada de resíduos e o lançamento do projeto ’Plantar o Futuro’, de recuperação das áreas devastadas pelas queimadas em 2024.

Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul, destacou a importância do engajamento da comunidade local, especialmente por meio das palestras realizadas para alunos do 7º e 8º anos da escola Inácio de Castro. Durante as atividades, foi promovido um concurso de redação com o tema ‘Rio Guaporé e o que podemos fazer para sua preservação’, com o intuito de engajar os jovens no processo de preservação e incentivar a reflexão sobre o futuro do rio e da região.

Os vencedores do concurso foram Isabelly Victoria Novais de Souza (1º lugar), Luiz Felipe H. de Oliveira (2º) e Izabelli De Faria Mozer (3º) no 7º ano; e Taylon Willan José de Carvalho (1º lugar), Rayan Adrian Ribeiro Alves (2º) e Rayane Nogueira Lemes (3º) no 8º ano. Os professores Raimundo Nonato e Jaqueline Casara também foram reconhecidos pelo empenho na mobilização dos alunos.

“Estamos muito felizes. Esse ano tivemos uma equipe grande de voluntários, o que faz com que nossa ação ganhe maior amplitude e conscientização”, destacou Adevania Silveira.

A prefeita de Pimenteiras, Valéria Garcia, destacou o papel essencial da parceria com a Sicoob Credisul e o impacto positivo das ações de conscientização, que têm resultado em uma redução progressiva dos resíduos nas margens do rio. “Estamos conseguindo, ano após ano, diminuir a quantidade de lixo no Rio Guaporé. Nossa meta é continuar educando e incentivando a população a cuidar desse patrimônio natural”.

Marcos Antônio Pereira, um dos voluntários que, ao lado do gerente da agência Sicoob Credisul local, Diego Henrique Dalbem Ferreira, ajudou a mobilizar o grupo, destacou os bons resultados da ação, mas também a necessidade de persistir no trabalho de preservação. “Tivemos uma adesão significativa e uma redução do lixo, mas o esforço precisa continuar até erradicarmos de vez esse problema”.

Para Diego, a mobilização da comunidade é sinal de que as pessoas estão preocupadas em preservar o Guaporé para as gerações futuras, além de manter a sustentabilidade econômica da região. “A maioria da população de Pimenteiras depende da pesca, da pilotagem de barcos e do turismo para seu sustento, então estamos muito satisfeitos com esse envolvimento que houve no mutirão de limpeza”, finaliza Ferreira.