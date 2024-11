Cacoal iniciou na segunda-feira, 25 de novembro, as comemorações de seu 47º aniversário com uma programação especial que promete encantar moradores e visitantes da região.

Para fortalecer ainda mais essa tradicional festividade, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) garantiu o recurso de R$ 150 mil destinado ao aniversário da cidade e ao acender das Luzes de Natal deste ano.

“Esse evento é um marco na cultura e tradição de Cacoal, e nosso objetivo é valorizar ainda mais momentos que unem a população e impulsionam o desenvolvimento da nossa cidade. Continuaremos trabalhando por mais investimentos que promovam nossa cultura e fomentem o turismo”, destacou Cássio Gois.

Essa ação integra um trabalho contínuo do deputado em benefício da Capital do Café. Em menos de dois anos de mandato, Cássio Gois já destinou aproximadamente R$ 20 milhões em recursos para o município, contemplando diversos segmentos e áreas fundamentais para o desenvolvimento. “Nosso trabalho tem feito a diferença na vida dos cacoalenses em todas as áreas, e seguiremos firmes em nosso compromisso de trazer ainda mais benefícios para a cidade”, afirmou o parlamentar.

A celebração teve início ontem, 25, véspera de feriado, com o mágico acender das Luzes de Natal, acompanhado pela chegada do trenó e abertura da Casa do Papai Noel, a partir das 19h, um momento que emocionou crianças e adultos. Às 21h, a programação ganhou ainda mais brilho com um show nacional do Padre Alessandro Campos, conhecido por suas apresentações que misturam música e espiritualidade.

Hoje, feriado de 26 de novembro, as atividades continuam com muita adrenalina. A partir das 16h, a cidade será palco de um espetáculo de manobras radicais, com destaque para o campeão de freestyle Joaninha, que promete encantar o público com suas habilidades. Cássio Gois enfatizou a importância da parceria com o município para a realização do evento. Segundo ele, além de fortalecer a cultura local, as festividades têm impacto positivo na economia, atraindo turistas e movimentando setores como comércio e serviços.

O deputado convida toda a comunidade de Cacoal e das cidades vizinhas para participar e prestigiar a programação. “Será um momento inesquecível para todos. É uma honra contribuir para que nossa cidade continue sendo exemplo de tradição e desenvolvimento”, concluiu. As festividades, que já fazem parte do calendário cultural do município, reforçam a identidade cacoalense e prometem reunir milhares de pessoas em um evento repleto de magia, alegria e união.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>