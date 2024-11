O distrito de Kapa 46, em Nova Andradina, comemorou no dia 12 de novembro a conclusão de uma obra essencial para a rotina dos moradores e produtores locais em Chupinguaia.

A substituição de uma antiga ponte de madeira por uma moderna estrutura de tubo Armco foi realizada graças a uma emenda parlamentar da deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil).

A nova estrutura é um marco para a região, garantindo maior segurança e eficiência no transporte diário e no escoamento da produção agrícola. O tubo Armco, conhecido pela durabilidade e menor necessidade de manutenção, substitui a antiga ponte de madeira, que apresentava riscos devido ao desgaste.

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) ressaltou a importância de investir em infraestrutura para o fortalecimento das comunidades rurais. “Essa é mais uma conquista que reafirma nosso compromisso com a população. Entregar obras como essa significa promover o desenvolvimento econômico e social, garantindo segurança e qualidade de vida para todos. Continuaremos trabalhando para atender cada vez mais as demandas do nosso estado,” declarou a deputada.

O vereador Idenei Dummer, que esteve presente na inauguração, destacou a relevância da obra e agradeceu à deputada por atender ao pedido da comunidade. “Essa era uma demanda antiga dos produtores e moradores do distrito. A deputada Rosangela Donadon atendeu prontamente nossa solicitação e entregou uma solução que vai transformar a realidade da nossa região. Hoje, celebramos uma vitória para todos,” afirmou o vereador.

A entrega da nova ponte reforça o compromisso de Rosangela Donadon com o desenvolvimento das áreas rurais e com a melhoria da infraestrutura em todo o estado. Para o distrito de Kapa 46, a obra representa mais que uma melhoria física: é um símbolo de progresso e cuidado com as necessidades da população.