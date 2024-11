Organize sua lista de Natal, economize antecipando as compras e aproveite opções como o 13º salário e o Saque-Aniversário para reforçar o orçamento.

O Natal é uma época especial, mas a lista de compras pode ser uma grande preocupação para muitos.

Entre presentes, ceia e decoração, os gastos aumentam, e manter o orçamento sob controle é um desafio.

Por isso, reunimos neste guia algumas dicas práticas sobre o que incluir na lista de compras de Natal e como economizar com estratégias simples.

Como dar conta de todos os itens da lista de compras de Natal?

Com tantos itens necessários para o Natal, é comum que as despesas saiam do controle. No entanto, há maneiras de garantir recursos extras para ajudar nas compras, como o 13º salário, o Saque-Aniversário e sua Antecipação.

13º dos trabalhadores

O 13º salário é uma renda extra que muitos trabalhadores CLT recebem no final do ano. Ele é equivalente a um salário mensal adicional, que costuma ser pago em duas parcelas: uma no final de novembro e outra no final de dezembro.

Para quem tem mais despesas no Natal, o 13º é uma excelente ajuda para custear presentes, a ceia e outras comemorações. No entanto, é importante planejar o uso desse valor para evitar gastos impulsivos e começar o ano com o orçamento descontrolado.

Uma dica é dividir o 13º em diferentes categorias: destine uma parte para as compras de Natal e Ano Novo e, se possível, reserve um valor para as despesas de janeiro, que costumam incluir impostos e outras contas sazonais.

Planejar cada parte do 13º permite que o trabalhador aproveite o final de ano com mais tranquilidade, sem acumular dívidas ou comprometer o orçamento do início do ano. Dessa forma, a renda extra contribui para as celebrações sem prejudicar o equilíbrio financeiro.

Saque-Aniversário e Antecipação

Outra fonte de renda extra para o final do ano é o Saque-Aniversário, uma modalidade de saque do FGTS que permite ao trabalhador receber uma parte do saldo do Fundo de Garantia todo ano, no mês de seu aniversário.

Essa opção é vantajosa para quem deseja complementar a renda em momentos específicos, como as festas de final de ano.

O valor disponível no Saque-Aniversário varia de acordo com o saldo do FGTS, podendo ser uma boa alternativa para quem precisa de um reforço no orçamento.

Mas, caso você não faça aniversário nos últimos meses do ano ou já tenha usado seu Saque-Aniversário para outros fins, saiba que ainda é possível acessar os valores do fundo por essa modalidade através da Antecipação do saque-aniversário.

A Antecipação é uma modalidade de crédito que permite adiantar as parcelas futuras do Saque-Aniversário.

Como essa modalidade usa o FGTS como garantia de pagamento, é possível encontrar taxas de juros baixas e até bancos que aceitam negativados.

Um ponto positivo da Antecipação é que ele não gera parcelas mensais, já que o valor é descontado diretamente do Fundo de Garantia todos os anos até quitar o que foi adiantado.

Dessa forma, é possível ter um valor extra no final do ano para fazer as compras de Natal ou Ano Novo.

Como economizar nas compras de Natal?

Planejar e manter o foco no orçamento são essenciais para quem quer economizar nas compras de Natal.

Por isso, separamos a seguir algumas estratégias que podem fazer toda a diferença e permitir que você aproveite essa época com mais tranquilidade financeira.

Defina quanto pode gastar

O primeiro passo para economizar é saber o quanto você pode realmente gastar. Avalie suas finanças e estabeleça um limite de gastos para presentes, ceia e outros itens.

Essa definição ajuda a evitar excessos e cria um parâmetro para que você se mantenha dentro do orçamento.

Não deixe para comprar na última hora

Antecipar as compras de Natal é uma ótima maneira de economizar. Quando compramos com antecedência, encontramos mais opções de produtos e preços competitivos.

Além disso, evitamos o aumento dos preços de última hora, uma prática comum nessa época. Quanto mais cedo você começar a comprar, maiores são as chances de fazer escolhas melhores e com mais economia.

Aproveite as ofertas de novembro

As promoções de novembro, como a Black Friday, e o período de descontos antes do Natal, são excelentes oportunidades para comprar itens da lista com valores mais baixos.

Nessa época, muitas lojas oferecem descontos em produtos como eletrônicos, roupas, itens de decoração e até alimentos para a ceia

É importante, porém, fazer uma pesquisa antecipada para verificar se as promoções são reais e não acabar caindo em armadilhas.

O que colocar na lista de compras de Natal?

Preparar uma lista de compras para o Natal ajuda a organizar as compras e evitar esquecimentos ou gastos desnecessários.

Para isso, você pode preparar duas listas. A primeira é referente à ceia de Natal, onde muitas famílias se dividem para cada um trazer um prato típico da data. Assim, a lista de compras da ceia pode ter itens como:

Peru, chester, tender ou bacalhau

Carnes assadas e frios variados

Arroz, farofa, salada verde e maionese

Frutas frescas (uvas, maçãs, peras e abacaxi)

Frutas secas (damasco, tâmara e ameixa)

Castanhas, nozes e amêndoas

Panetone e chocotone

Rabanada, pavê, mousse ou torta doce

Vinhos, espumantes, sucos ou refrigerantes

A segunda lista de compras no Natal é referente aos presentes para dar a família ou amigos. O presente ideal depende muito do gosto de cada um, mas pode incluir itens como:

Roupas, bolsas e carteiras

Perfumes, cosméticos e kits de beleza

Brinquedos e jogos de tabuleiro

Livros, agendas e cadernos

Eletrônicos (fones e caixas de som)

Chocolates ou cestas natalinas

Artigos decorativos (velas e enfeites temáticos)

Montar essas listas garantem uma organização melhor, permitindo fazer as compras com mais facilidade e economia.

Vale a pena já adiantar as compras de Ano Novo para economizar?

Antecipar as compras de Ano Novo pode ser uma estratégia interessante para quem busca economia. Ao comprar com antecedência, muitas vezes é possível aproveitar promoções e preços mais baixos oferecidos nas semanas que antecedem o Natal.

Além disso, isso garante uma maior variedade de produtos nas prateleiras, evitando a correria e possíveis aumentos de preços de última hora.

Produtos como bebidas, alimentos não perecíveis e itens de decoração podem ser comprados antes e armazenados para a celebração do Ano Novo.

Com organização e planejamento, adiar ou antecipar certas compras pode fazer a diferença no orçamento.