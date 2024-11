A construção da nova ponte sobre o Rio Jaru entra em sua fase final com o início da concretagem, marcando um passo importante para a conclusão dessa obra tão aguardada pela população.

Após a preparação da ferragem sobre a estrutura, a aplicação do concreto consolida o avanço do projeto, que promete trazer mais segurança e eficiência no tráfego da região.

Idealizada por meio de emendas parlamentares do deputado federal Lúcio Mosquini, a ponte simboliza não apenas um marco estrutural, mas também o alinhamento do município com o ritmo acelerado de desenvolvimento que Jaru vem apresentando nos últimos anos, graças ao alinhamento político com prefeito João Gonçalves Jr, prefeito Jeverson Lima, e o deputado estadual Dr. Luís do Hospital.

A execução da obra reflete o compromisso do deputado Lúcio Mosquini com o progresso da cidade e a melhoria da infraestrutura local. Essa iniciativa atende a uma demanda histórica da comunidade e reforça o papel estratégico da ponte no crescimento econômico e na mobilidade urbana do município.

Com a concretagem, a expectativa é que a nova ponte seja entregue em breve, beneficiando diretamente a população e contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura de Jaru. Essa é mais uma conquista que reafirma o compromisso do deputado Lúcio Mosquini com o desenvolvimento sustentável da cidade e a qualidade de vida dos jaruenses.