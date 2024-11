Parecer técnico entregue à Justiça Eleitoral resultou em manifestação favorável pela aprovação das contas de campanha da prefeita Valéria Garcia (união), reeleita ao cargo nas eleições de outubro passado no município de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia.

Valéria foi reeleita ao cargo obtendo o dobro de votos em relação ao seu principal adversário, Moizés Penha (leia mais AQUI).

A prestação de contas é relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros durante o pleito eleitoral de 2024.

Assinado por Cássio Ramos Félix, Chefe de Cartório, da 16ª Zona Eleitoral da comarca de Cerejeiras, o parecer analisou a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha, regularidade documental, análise da movimentação financeira e Fundo Partidário (FP), entre outros detalhes relativos às eleições de 2024, à luz das regras eleitorais.

“Considerando o resultado da análise técnica empreendida na presente prestação de contas, manifestamo-nos pela Aprovação das Cotas com ressalvas, em razão das impropriedades descritas nas análises dos itens 4.1, 4.4 e 4.8. Por fim, cumpre ressaltar que o(a) candidato(a), nos termos do art. 21 da Lei nº 9.504/97, é responsável pela veracidade das informações financeiras e contábeis constantes na presente prestação de contas, não se eximindo da responsabilidade alegando ignorância sobre a origem e/ou destinação dos recursos recebidos em campanha, bem como que constitui crime a falsidade das informações prestadas a Justiça Eleitoral, nos termos do art. 348 e seguintes do Código Eleitoral. É o Parecer. À consideração superior”, destacou.

Valéria Garcia comentou o parecer técnico. “Este é mais um passo que reflete o compromisso com a legalidade e a transparência em todas as etapas do nosso trabalho. A aprovação das contas confirma a seriedade com que conduzimos nossa campanha e fortalece nossa responsabilidade de fazer uma gestão eficiente para Pimenteiras. Agradeço a cada membro de nossa equipe por todo o empenho e dedicação. Essa conquista é fruto de um esforço coletivo. Sou profundamente grata por contar com pessoas tão comprometidas ao meu lado. Seguiremos firmes na missão de construir uma cidade melhor para todos, com responsabilidade e total respeito aos recursos públicos”, disse ao site Hoje Rondônia.