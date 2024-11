A Sicoob Credisul realizará sua tradicional Cantata de Natal no próximo dia 13 de dezembro, em Vilhena (RO).

O evento, que acontece às 19h, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul (Av. Capitão Castro, 3112 – Centro), tem como tema ‘O Maravilhoso Agora’ e convida todos a aproveitarem o presente com intensidade e alegria. A entrada é gratuita e a criançada poderá desfrutar de pipoca e algodão-doce enquanto se encanta com o espetáculo.

A Cantata de Natal deste ano traz uma mensagem de celebração ao agora, convidando todos a viver intensamente cada momento. Em um cenário repleto de luzes e decoração natalina, os corais Sicoob Credisul, ONG O Caminho e Pleno Louvor farão apresentações emocionantes. O espetáculo acontece na escadaria do Centro de Cultura, que será especialmente decorado para a ocasião, criando experiência mágica.

O ponto alto da noite será a chegada do Papai Noel, que, como sempre, promete arrancar sorrisos da criançada. Este ano, o bom velhinho surge de uma maneira ainda mais surpreendente, trazendo consigo a neve, grande queima de fogos e espalhando alegria.

A Cantata de Natal da Sicoob Credisul já é uma das maiores comemorações de fim de ano de Vilhena, e em 2023 atraiu mais de 3 mil pessoas. Para esse ano, a expectativa é reunir ainda mais público.

CASA DO PAPAI NOEL E FEIRA DAS COISAS

A programação natalina da Sicoob Credisul continua com a Casa do Papai Noel e a Feira das Coisas, que estarão abertas ao público de 14 a 29 de dezembro. A visitação é gratuita e poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 16h às 22h, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul.

A Casa do Papai Noel é um espaço especial, onde as crianças podem se encontrar com o bom velhinho, tirar fotos e, claro, deixar seus pedidos na Árvore dos Desejos. Inspirada nas tradições orientais, essa árvore simboliza a realização de sonhos, permitindo que todos compartilhem seus sonhos e sentimentos.

Já a Feira das Coisas reúne uma grande variedade de produtos, com itens de moda, beleza, decoração, artesanato e gastronomia, movimentando a economia local e oferecendo opções para quem busca presentes especiais e quer aproveitar o clima festivo do Natal.