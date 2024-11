CASA & DECORAÇÃO Em um dos elegantes showrooms na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, na maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, a arquiteta BRUNA LIRA de preto ao centro, recebeu o carinho da mãe Tânia Lira, e das amigas arquiteta Marcia Lenzi, Wania Ditzel e Viviane Plaça, que foram prestigiar a profissional pela criação do ambiente com sua equipe de arquitetos do STUDIO B7.

ARQUITETOS CRIAM SHOWROOM Registrei na tradicional e elegante CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, ao simpáticos arquitetos JOÃO REIS e THAUANE SPIÇA prestigiados por Roberlei Vieira, que foi conferir o lindo showroom decorado por eles, com os móveis e decoração da maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia.

ELEGANTE SHOWROOM Na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, registrei o sócio proprietário Otávio Foli da maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, com a arquiteta JOICE SOUZA responsável pelo ambiente deste moderno, elegante e confortável showroom.

CONCESSIONÁRIA PSV PEUGEOT EM CACOAL Registrei em ambiente natalino na concessionária PEUGEOT na PSV em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, o atencioso consultor de vendas André Dotto Pacheco entre o amigo professor e advogado Rômulo Giácome Fernandes e seu irmão Daniel Dotto Pacheco. 15 ANOS DE MARIA EDUARDA REPISO Em Cacoal/RO, a linda e meiga MARIA EDUARDA REPISO arrasou no ensaio produzido pela fotógrafa PRISCILA PERAZZOLI em comemoração aos seus 15 ANOS. Carinhosamente chamada de Duda pela irmã caçula Maria Júlia, e pelos pais advogado Jonathan Izidoro e diretora de negócios Rosilaine Repiso Izidoro do SICOOB FRONTEIRAS.

FISIOTERAPEUTA MELQUE VON RONDON Há anos tenho o prazer de ser prestigiada pelo Fisioterapeuta MELQUE VON RONDON no TROFÉU CACAU DE OURO, evento idealizado e realizado por mim há 21 ANOS. Melque é esposo da maior estilista de Rondônia, a prestigiada LINDA VON RONDON responsável sempre pela criação do meu exclusivo traje, e uma das mais aclamadas homenageadas do tradicional evento.