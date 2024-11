O deputado federal Lúcio Mosquini esteve nesta quinta-feira (28) no estado de Beni, na Bolívia, em uma reunião estratégica com o governador de Beni, empresários de Rondônia, o prefeito Mirandão de Costa Marques, o empresário César Cassol e políticos bolivianos.

O objetivo do encontro foi discutir a implantação de um porto na cidade de Costa Marques, um projeto que pode transformar a economia regional e abrir um novo corredor comercial entre o Brasil e a Bolívia, com impactos diretos para Rondônia.

Mosquini tem trabalhado incansavelmente para superar os entraves burocráticos e viabilizar esse porto, que representa uma oportunidade única para alavancar o comércio bilateral. Entre as vantagens desse projeto, destaca-se o potencial para Rondônia expandir suas exportações de produtos agrícolas e pecuários diretamente para a Bolívia, aproveitando a proximidade geográfica e a alta demanda do país vizinho.

Outro ponto de destaque é o aproveitamento da rica jazida de sal da Bolívia, uma das maiores do mundo. Atualmente, Rondônia importa quase todo o sal utilizado na ração animal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a cerca de 5 mil quilômetros de distância. Com o porto em Costa Marques, seria possível reduzir custos e impulsionar a logística regional, já que o estado consome cerca de 500 toneladas diárias de sal para o setor pecuário.

Além dos benefícios econômicos, o projeto também promete gerar um intercâmbio cultural significativo entre as duas regiões, fortalecendo laços e promovendo trocas culturais e sociais.

“A implantação deste porto será um divisor de águas para Rondônia e para a Bolívia. Estamos empenhados em vencer todos os desafios para tornar esse projeto uma realidade. Ele não apenas reduzirá custos e impulsionará o comércio, mas também trará novas oportunidades para o desenvolvimento regional e cultural”, destacou Mosquini.

A abertura desse corredor comercial representa uma visão ousada e estratégica, alinhada com o compromisso do deputado em buscar soluções que promovam o crescimento econômico sustentável e melhorem a qualidade de vida da população de Rondônia. A luta continua, e as expectativas são de que, com esforço conjunto, esse projeto se torne uma realidade em breve.