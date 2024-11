Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado no final da tarde desta quinta-feira, 28 de novembro, no cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o motociclista seguia em direção ao aeroporto quando, ao chegar ao cruzamento, colidiu violentamente contra a lateral direita de uma picape, conduzida por uma motorista que trafegava no sentido da Avenida Paraná.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou o local para os trabalhos da perícia e posteriormente registrou a ocorrência.

>>>Vídeo Abaixo: