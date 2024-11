Um acidente envolvendo uma caminhonete Fiat Strada e um VW Voyage foi registrado na noite desta quinta-feira (28), no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Rua 1802, próximo ao parque de exposições, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a condutora do Voyage teria avançado a preferência, ocasionando a colisão com a caminhonete. Com o impacto, o motorista da Fiat Strada perdeu o controle do veículo, que acabou caindo em uma valeta de esgoto pluvial.

Informações preliminares apontam que, na caminhonete, pertencente a uma locadora de veículos, estavam duas pessoas que sofreram apenas escoriações leves. A motorista do Voyage também teve ferimentos leves.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada e isolou a área para a realização da perícia.

