Na tarde desta sexta-feira, 29, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados por uma testemunha de que a vítima já havia sido socorrida ao hospital com um ferimento nas costas causado por um canivete.

Conforme relatos coletados no local, três mulheres teriam se envolvido em uma briga com uma quarta mulher, levando ao início de uma luta corporal. Durante o confronto, o marido da quarta envolvida teria intervido ao perceber que sua esposa estava em desvantagem e, armado com um canivete, desferiu um golpe nas costas de uma adolescente de 14 anos, que fazia parte do grupo opositor.

No hospital, a vítima relatou aos militares que a briga envolvia ela mesma e a esposa do agressor. A jovem confirmou a intervenção do homem armado, mas disse não conhecer o agressor nem sua esposa.

Apesar de afirmarem saber onde o suspeito reside, nem a vítima nem a testemunha souberam informar o endereço exato ou o nome do homem. A mãe da adolescente também se recusou a acompanhar a guarnição até a casa do suspeito, mas informou que pretende solicitar uma medida protetiva de urgência contra ele.

A vítima permaneceu sob cuidados médicos no hospital, com possibilidade de passar por cirurgia devido à gravidade do ferimento.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.