Após o sucesso da primeira edição, que movimentou mais de R$ 100 milhões em negócios, a feira de agronegócios e inovação Sicoob Credisul retorna em 2025 para consolidar ainda mais sua posição como um dos mais expressivos eventos do setor no Cone Sul de Rondônia.

Agora com novo nome, Sicoob Agroshow, em substituição ao “Agrotech”, a feira se expande para oferecer uma experiência mais completa, combinando negócios com entretenimento, gastronomia, cultura e lazer. Com uma programação repleta de novidades, e marcada para acontecer de 23 a 26 de julho de 2025, promete não apenas impulsionar o mercado, mas também proporcionar experiências para toda a família.

Realizado no Parque de Exposições Ovídio de Miranda Brito, em Vilhena (RO), o evento terá funcionamento das 14h às 22h. A mudança na data está alinhada à disponibilidade das linhas de crédito do ano Safra 2025/2026, fundamentais para atender a demanda dos produtores locais, permitindo que o evento se conecte de forma mais assertiva com as necessidades do agronegócio da região.

A feira trará novidades tecnológicas para o setor, com destaque para a Vitrine de Touros, um espaço dedicado a apresentar o que há de mais avançado em genética bovina. Pecuaristas terão a oportunidade de conhecer as melhores linhagens e tecnologias para aprimorar a produtividade da pecuária.

Além disso, o evento contará com o tradicional Leilão de Gado, organizado pela Estância Bahia, que já é um dos grandes atrativos para os profissionais da pecuária. Espera-se que a feira receba mais de 130 expositores fixos, além de outros 150 estandes organizados pelo Sebrae/RO, reforçando o papel fundamental de micro e pequena empresa no fortalecimento da economia local.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, comentou sobre a mudança de nome e a importância do evento para a região. “A inclusão de show no nome, nos permite trazer toda a sociedade e o setor produtivo para dentro do evento, o que agrega mais, inclusive diversão. Planejamos também dois shows nacionais para o evento. Poucos municípios mantêm as feiras de negócios, muitos parques estão abandonados, mas conseguimos recuperar o espaço e agora, com o segundo evento, vamos mostrar o potencial econômico da nossa cidade”.

Cultura e gastronomia regional

Uma das grandes novidades da edição 2025 será a realização, em paralelo, do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural, outro evento anual do calendário cultural da cidade e que promove a culinária regional. A ideia é trazer uma versão pocket do festival, mantendo a sua agenda que vai além da gastronomia, com oficinas e ações culturais que incluem apresentações musicais, exposição de arte e atividades voltadas à valorização da cultura local, além, é claro, de premiações dos melhores pratos. Para isso, será uma criada a “arena gastronômica”, espaço com decoração temática para receber o festival.

Com atrações para toda a família e uma vasta programação de negócios, a Sicoob Agroshow 2025 promete ser um evento imperdível. Espera-se que a feira atraia não apenas o setor agropecuário, mas também consumidores, turistas e amantes da cultura regional, criando um ambiente de integração e troca entre diferentes setores.

Todas as novidades foram anunciadas na noite de ontem, 28 de novembro, no evento de lançamento, realizado no CTC Sicoob Credisul, em Vilhena (RO), e que reuniu a imprensa local, convidados e parceiros, para anunciar as principais mudanças.