As tarifas de energia elétrica terão bandeira verde a partir de dezembro, trazendo um alívio conta de luz para todos os consumidores.

A medida ocorre após intervenção do senador Marcos Rogério, que em ofício solicitou à Aneel o fim da taxa adicional.

Segundo Marcos Rogério, com o término do período de estiagem na maior parte do Brasil, e, consequente, o fim da escassez

hídrica, não se faz mais necessário manter essa cobrança adicional.

“Pelas razões expostas, a fim de que se faça justiça com a população

brasileira, especialmente a parcela carente, já onerada pelas altas dos preços e uma carga tributária indireta excessiva, solicito a análise do pleito com a maior

brevidade possível”, solicitou Marcos Rogério, em ofício endereçado à Aneel.

Entre setembro e outubro, houve a cobrança de bandeira vermelha para todos os consumidores do país, e a partir de novembro a bandeira amarela. A partir de dezembro, tem início a bandeira verde. Isso é, sem a cobrança de taxa adicional para os consumidores.