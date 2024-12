O empresário Valdemir Manquero, 66 anos, que morava no distrito do Guaporé, município de Chupinguaia, morreu na noite desta sexta-feira, 29, vítima de complicações de saúde.

Ele estava internado num hospital de Porto Velho e estava em tratamento contra um câncer.

Muito querido, Valdemir era um empresário do ramo de madeireira que ajuda muitas pessoas e ajudou no desenvolvimento do município.

O velório iniciou no final da tarde deste sábado, 30, no Memorial Inácio Romão, em Cacoal. O corpo será sepultado às 8h, deste domingo, 1 de dezembro, no cemitério Parque Alto da Paz, nesse município.

A prefeita Sheila Mosso e a vereadora Maria do Guaporé, lamentaram a morte do empresário. “É com muita consternação que recebemos a informação do falecimento do nosso amigo de longa data, Valdemir Manquero. Um homem guerreiro e, acima de tudo, profundamente humano. Nesse momento de dor, clamamos a Deus muita força para todos os familiares e amigos”, destacaram.