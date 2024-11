As cafeicultoras de Rondônia foram os grandes destaques da 7ª edição do Concurso Florada Premiada, que encerrou a Semana Internacional do Café (SIC) no último dia 22, em Belo Horizonte.

O evento premiou os melhores cafés do Brasil, produzidos por mulheres. O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) destacou o avanço das mulheres rondonienses na produção do café. “É muito satisfatório ver que tanto os homes, quanto as mulheres e os jovens se dedicam à essa cultura e conquistam resultados cada vez mais animadores”, disse.

A produtora Suely da Graça Rezende, da Chácara Santo Antônio, conquistou o 1º lugar, sendo reconhecida como a produtora do melhor café do Brasil, com uma pontuação de 90,44. Em 2º, classificou-se Josiele Rodrigues Werneck (88,86 pontos), do Sítio Bela Vista e em 3º Angélica Alexandrino Nicolas (88,25), do Sítio São Sebastião. Cirone, que participou do encontro, disse que os prêmios, de 1º, 2º e 3º lugar, mostram a força e a capacidade das cafeicultoras e somam-se a coleção de conquistas do café rondoniense.

O deputado afirmou que tem trabalhado, desde seu primeiro mandato, para apoiar o fortalecimento da produção agrícola do Estado. “Tenho dado minha contribuição, por meio de emendas e outras ações direcionadas ao setor, principalmente através da viabilização de recursos para as associações rurais, para aquisição de máquinas, implementos, insumos e sementes”, disse.

Cirone se referiu também ao trabalho realizado pelo governador, coronel Marcos Rocha. Ele afirmou que o governador tem apoiado o fortalecimento da produção agrícola, desde o plantio, a colheita e a comercialização, principalmente por meio das ações da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Segundo Cirone, Marcos Rocha é um governador que investe em pesquisas que vão desde a maneira de plantar até a de colher o café, possibilitando também a participação dos produtores em eventos que os aproxima das novas tecnologias utilizadas na área. “Nosso governador faz pessoalmente, inclusive, a divulgação do café rondoniense em eventos internacionais”, disse.