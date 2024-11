A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou, recentemente, a Indicação N.º 8443/2024 para a criação de uma Política Estadual de Conscientização e Prevenção da Depressão em Pessoas Idosas.

A proposta, destinada ao governo de Rondônia e que ficaria sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), visa promover ações preventivas e educativas para identificar precocemente os sinais da doença, sensibilizar a população e capacitar profissionais de saúde para lidar com a questão de forma humanizada e eficaz.

A depressão em idosos é um problema de saúde pública crescente, com impactos significativos na qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão em idosos pode ser facilmente negligenciada ou subdiagnosticada, muitas vezes confundida com os efeitos naturais do envelhecimento. No Brasil, com o rápido envelhecimento da população, a demanda por cuidados de saúde mental para essa faixa etária aumenta significativamente.

“Os dados estatísticos mostram que a prevalência de depressão em idosos no Brasil chega a aproximadamente 20%. Isso se deve a fatores como o isolamento social, a perda de entes queridos, a redução da capacidade física e a falta de atividades significativas na rotina. Em Rondônia, assim como em todo o Brasil, essas questões demandam uma resposta pública eficiente e focada no bem-estar mental e emocional dos nossos idosos”, disse Ieda Chaves no documento.

Esforço conjunto

A deputada enalteceu ainda que, a proposta se trata de um esforço conjunto para garantir uma velhice digna e saudável àqueles que construíram nossa sociedade e que, no momento mais delicado de suas vidas, precisam de acolhimento e cuidado. “Ao estabelecer esta Política, Rondônia reafirma seu compromisso com a valorização da vida, a promoção da saúde e a proteção dos direitos dos idosos”.