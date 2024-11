O Sest Senat reafirmou seu compromisso com a saúde do trabalhador e da comunidade de Vilhena ao abraçar a campanha “Novembro Azul”, campanha voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Por meio de ações integradas e serviços de excelência, a instituição promoveu conscientização e cuidados essenciais para motoristas profissionais e a população em geral.

Ações de Impacto e Inclusão

Durante o mês de novembro, o Sest Senat organizou palestras e atividades educativas, destacando temas como prevenção, saúde mental e a importância do check-up anual. A campanha teve como principal objetivo quebrar tabus e incentivar os homens a priorizarem sua saúde de forma contínua.

Serviços Realizados

A programação da campanha incluiu palestras e orientações que reforçaram os serviços já oferecidos pela instituição ao longo do ano, tais como:

•Odontologia: Procedimentos como extrações, tratamento de canais e orientações sobre saúde bucal.

•Psicologia: Suporte emocional e estratégias para enfrentar o estresse no trabalho e na vida cotidiana.

•Fisioterapia: Sessões de alongamento e cuidados direcionados a motoristas, dependentes e público em geral.

•Educação em saúde: Palestras sobre prevenção do câncer de próstata, saúde mental e alimentação equilibrada.

Compromisso Contínuo com a Comunidade

Além das ações do Novembro Azul, o Sest Senat mantém serviços permanentes, alinhados ao bem-estar e à capacitação dos profissionais do transporte:

•Programa de Saúde Integral: Atendimento odontológico, psicológico, fisioterapêutico e nutricional.

•Cursos de Capacitação: Voltados para a segurança no trânsito e o desenvolvimento profissional.

•Infraestrutura de Excelência: Unidades modernas e acessíveis para atender às necessidades do setor.

Esses serviços são oferecidos gratuitamente ou com valores acessíveis, consolidando o Sest Senat como referência em cuidado e capacitação no estado de Rondônia.

Resultados e Próximos Passos

A adesão à campanha superou as expectativas, alcançando diversas pessoas por meio de palestras presenciais em empresas e atividades online. Keila Geremia, nutricionista oncológica e palestrante da campanha, ressalta: “O Novembro Azul não é apenas sobre o câncer de próstata; é sobre criar um diálogo que inspire os homens a cuidarem de si mesmos como um ato de coragem e amor à vida.”

Com o sucesso desta edição, o Sest Senat já planeja novas iniciativas para 2025, ampliando o impacto de suas ações e fortalecendo a conexão com a comunidade e os trabalhadores do transporte em Vilhena.

Para mais informações sobre os serviços do Sest Senat, entre em contato pelo telefone (69) 3322-1050 ou acesse o site oficial.