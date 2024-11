No dia 22 de novembro, a Sicoob Credisul deu um passo importante na recuperação ambiental de uma das áreas mais afetadas pelas queimadas que devastaram Rondônia em 2024 após um período prolongado de seca.

A cooperativa iniciou a implantação de um “escritório verde” com o objetivo de restaurar a mata ciliar do Rio Guaporé, que foi severamente atingida pelas chamas. O projeto de reflorestamento vai plantar mais de 100 mil árvores nativas do bioma amazônico, começando na Pousada do Renato, em Pimenteiras do Oeste, e se estendendo até o Parque do Taquaral.

A ação é fruto de uma parceria entre a Sicoob Credisul, Associação Somos Todos Guaporé Alevinos e Quelônios e Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (CIMCERO), que ficará responsável pela doação das mudas. O projeto faz parte da iniciativa “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”, que busca criar um banco de sementes, construir viveiros e produzir mudas nativas em todo o Estado de Rondônia.

Amilton Souza Brito, presidente da Associação Somos Todos Guaporé Alevinos e Quelônios e coordenador do projeto, enfatizou a gravidade dos danos causados pelas queimadas. “A destruição foi uma das piores que já vimos, afetando uma área de cerca de 150 km, de Pimenteiras a Porto Rolim. Agora, com este projeto, estamos restaurando parte da natureza”, afirmou.

Tatiane Rufatto de Ávila, engenheira florestal responsável pelo projeto, explicou que 30 espécies nativas do bioma amazônico foram selecionadas, com foco em plantas tolerantes à água e adequadas à recuperação da mata ciliar.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, destacou o impacto da iniciativa para a região. “Este projeto vai além do reflorestamento; ele representa um compromisso com o futuro sustentável de Rondônia. Estamos restaurando a vegetação e melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui. A Sicoob Credisul se orgulha de liderar essa ação, que beneficiará as gerações futuras.”

Com o objetivo de recuperar a longo prazo mais de 40 km das margens do Rio Guaporé, o projeto de reflorestamento busca garantir equilíbrio ambiental da região.