O Rolim de Moura Esporte Clube anunciou na tarde desta sexta-feira, 29 de novembro, o nome do técnico que comandará a equipe no Campeonato Rondoniense de 2025 – Série A.

Tiago Batizoco, multicampeão no futebol rondoniense, será o novo responsável por liderar o time na busca por mais títulos no estadual.

Batizoco tem uma vasta experiência no futebol de Rondônia, com passagens de destaque por grandes clubes do estado. O treinador já comandou equipes como Vilhena Esporte Clube, Vilhenense, Espigão do Oeste, Ji-Paraná e Porto Velho, acumulando conquistas e consolidando-se como um dos técnicos mais vitoriosos da região. Sua trajetória inclui títulos importantes e o reconhecimento pelo trabalho bem-feito, sempre com foco no desenvolvimento de equipes competitivas e vencedoras.

Durante a coletiva de imprensa realizada na sede da Federação Rondoniense de Futebol (FFER), o presidente Anderson Lins destacou a importância da chegada de Tiago Batizoco para a temporada de 2025, e a expectativa de que sua experiência e conhecimento no futebol local tragam bons resultados para o Rolim de Moura.

Com a chegada de Batizoco, o clube reforça suas ambições de brigar pelo título do Campeonato Rondoniense, ampliando ainda mais seu legado no futebol estadual. A torcida do Rolim de Moura, sempre fiel, aguarda ansiosa pelo início da temporada com a esperança de novas conquistas sob a liderança de um dos técnicos mais renomados de Rondônia.