Ao iniciar o turno de serviço, a guarnição da Patrulha Reforço tomou conhecimento de uma ocorrência de roubo registrada no sábado, 30 de novembro, em um comércio localizado na Avenida Paraná, em Vilhena.

Durante as diligências para identificar o autor do crime, a equipe recebeu informações sobre uma casa na Rua 830, no bairro Alto Alegre, que estaria sendo utilizada como boca de fumo. O local seria comandado por um homem identificado como B.W., que também receptava produtos roubados e furtados, trocando-os por entorpecentes.

Com base na denúncia, a guarnição realizava patrulhamento nas proximidades quando avistou um conhecido usuário de drogas, D.L.S., com histórico de práticas de roubos e furtos para sustentar o vício. Ao perceber a viatura, o suspeito correu para dentro do quintal da residência mencionada, mas foi abordado antes de fechar o portão.

No local, os policiais encontraram B.W.T.S., que segurava um objeto não identificado devido à baixa luminosidade. Ao perceber a aproximação da guarnição, ele tentou esconder-se atrás de uma construção e retornou sem o objeto.

Realizando buscas na área, a equipe localizou um revólver calibre .38, municiado com seis munições intactas e com a numeração raspada. Questionado, B.W., admitiu que tentou ocultar a arma e alegou tê-la adquirido para defesa pessoal, afirmando estar sendo ameaçado por uma facção criminosa, mas não forneceu detalhes sobre quem o ameaçava ou quem lhe vendeu a arma.

Ainda no quintal, os policiais encontraram uma bicicleta da marca Lotus, modelo Nitro, nas cores preta e vermelha. Após consulta ao número de série, foi confirmado que se tratava de um item furtado, conforme ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil.

No interior da residência, a equipe localizou uma bolsa contendo cerca de 53 gramas de substância análoga à maconha.

Diante das evidências, B.W., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para registro da ocorrência.

Já D.L.S., após ser submetido a consulta nominal sem alterações e não portar objetos ilícitos, foi liberado no local por não ter ligação direta com os crimes atribuídos a B.W.