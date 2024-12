Cerejeiras vive neste final de semana uma grande festa no esporte, com a realização do 1⁰ Torneio Cone Sul de Futebol Suíço 2024 , no campo Nova Iorque.

A competição é realizada com investimento do deputado Ezequiel Neiva, que destinou recurso para custear a arbitragem e para a compra de uniformes para todas as equipes.

Ezequiel Neiva explica que a competição no estilo torneio, com a realização dos jogos neste sábado e domingo. “O torneio é disputado entre 20 equipes masculinas e outras oito femininas, em sistema eliminatório. As finais ocorrem no domingo”, acrescentou o parlamentar ao citar que o recurso destinado garantiu o custeio de toda a arbitragem e a entrega de uniformes para todas as equipes.

O deputado frisou a importância de investir no esporte, destacando que o recurso garante um final de semana de confraternização entre amigos e amigas. “A comunidade gosta muito de futebol. É gratificante oportunizar essa grande disputa no nosso esporte amador”, afirmou.