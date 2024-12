Em evento realizado na manhã do último dia 28, com a presença de deputados federais dos quatro estados beneficiados, do governador de Rondônia, do vice-governador de Roraima e dos senadores Alan Rick (AC) e Confúcio Moura (RO), o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, fez a entrega da primeira parte de obras de sete aeroportos, em 4 estados da Região Norte. São eles: Porto Velho (RO), Tefé, Tabatinga, Manaus (AM), Boa Vista (RR), Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC).

Integrantes do processo de concessão Bloco Norte I, os sete aeroportos são operados pela multinacional Vinci Airports, a maior empresa de administração de aeroportos do mundo. Na fase entregue hoje, foram investidos R$ 1,4 bilhões e consistiu em obras estruturais de modernização de instalações, refrigeração, adequação de pistas e processos de sustentabilidade dos terminais.

Em seu discurso, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, agradeceu o papel do senador Confúcio Moura na agenda de realizações do Ministério. “O senador Confúcio Moura, além de objetivo e comprometido, tem sido uma grande referência para todos os ministros do Presidente Lula. Sua habilidade, sua postura republicana e sua experiência administrativa tem feito dele uma liderança no Senado e um removedor de obstáculos junto ao Executivo. Sem ele, não estaríamos aqui hoje”, afirmou o Ministro.

Para o senador Confúcio Moura, atual presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, as obras de modernização dos aeroportos da região Norte, realizada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, é um marco na história da aviação no País e integra, de uma vez por todas, a Região Norte ao resto do Mundo. “Essas obras representam o desenvolvimento econômico e social de nossos estados. A modernização dos aeroportos não apenas aumenta a eficiência do transporte aéreo, mas também promove a acessibilidade e a segurança para os passageiros”, afirmou.

Como presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e entusiasta da integração regional, Confúcio Moura ressaltou que a conectividade é essencial para o crescimento das cidades e o fortalecimento do turismo regional. “Com aeroportos mais modernos e funcionais, estamos abrindo portas para novas oportunidades, atraindo investimentos e facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias. Isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia e para a melhoria da qualidade de vida da população”, completou Moura.

Segundo Confúcio Moura, os aeroportos são lugares democráticos, acessíveis aos cidadãos de todas as classes sociais. “Há pouco mais de duas décadas, viajar de avião era para poucos, os mais ricos, que vestiam suas melhores roupas. Isso mudou e todos podem viajar de avião, e que bom que é assim! E o mais importante: o conforto dos aeroportos só aumentaram. Não há que ser diferente!”, concluiu Confúcio Moura.