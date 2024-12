Em um encontro marcado por entusiasmo e expectativas, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) recebeu nesta segunda-feira 02, a visita de dois importantes representantes da empresa chinesa TINKT, uma mineradora de renome internacional.

Durante a reunião, foram anunciados investimentos significativos na região dos municípios que compõe o Vale do Jamari, que tem a Ariquemes como cidade polo, com previsão de geração de emprego e renda para a população regional. O deputado Alex Redano celebrou a iniciativa: “Este é um grande momento para Ariquemes e para todo o Estado. Esses investimentos trarão avanços em infraestrutura, além de mais oportunidades de trabalho para a nossa gente. Estamos prontos para apoiar no que for necessário e garantir que este projeto seja um sucesso.”

Os empresários Lu e Lin, que lideram a iniciativa, expressaram sua satisfação em contribuir para o desenvolvimento da região. “Estamos muito felizes por estar aqui e iniciar este projeto. É uma oportunidade de construir uma parceria forte com Rondônia”, destacou Lu. Por sua vez, Lin, mesmo com limitações no idioma português, reforçou o compromisso da TINKT com a sustentabilidade e a colaboração local. Segundo informações preliminares, a área adquirida pela mineradora TINKT foi estrategicamente escolhida para facilitar as operações e maximizar o impacto econômico na região. Os planos incluem a criação de instalações modernas para extração e processamento de minérios, com previsão de início das atividades nos próximos meses.

“Estamos confiantes de que esta parceria será benéfica para todos. A mineração, quando conduzida de forma responsável, pode trazer transformações positivas para as comunidades ao redor,” afirmou Lu. Este marco representa mais um passo na trajetória de desenvolvimento de Ariquemes e do Estado de Rondônia, que tem atraído investidores nacionais e internacionais interessados no potencial econômico e na riqueza natural da região. As expectativas são altas, e a população local aguarda com entusiasmo os desdobramentos deste importante investimento, pontuou o deputado Alex Redano.